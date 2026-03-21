Секретариату ОТГ поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации

Секретариату Организации тюркских государств (ОТГ) поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации.

Об этом говорится в Декларации, подписанной на сегодняшнем неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Венгрии.

"Выражена транскультурная сущность Новруза, выступающего мостом между культурами и символом общечеловеческих ценностей, подчеркнута решимость передать будущим поколениям глубокое богатство тюркской культуры и общие ценности тюркских народов. По инициативе Азербайджана и государств-членов ОТГ, а также президента Турции, Секретариату поручено организовать проведение праздника Новруз в рамках организации", - говорится в заявлении.

Источник: Report