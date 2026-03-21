Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +6…+9 °C, днём +11…+16 °C. Атмосферное давление повысится с 758 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75–85%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, которые в отдельных районах могут кратковременно усиливаться, возможны грозы и град, в горных районах — снег. Местами прогнозируется туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит +6…+10 °C, днём +14…+19 °C, в горах ночью — от −2 до +3 °C, днём — +5…+10 °C.