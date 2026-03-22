МИД Кубы: Мы готовы к возможному нападению со стороны США

Куба готова к маловероятной возможности военного столкновения с Соединенными Штатами.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью NBC.

"Наша страна исторически всегда была готова мобилизоваться как единое целое в случае военной агрессии... Мы не считаем, что это вероятный сценарий, но было бы наивно не готовиться", - сказал де Коссио

"Мы не видим, почему это вообще должно произойти, и не находим этому абсолютно никакого оправдания", - заявил дипломат.

Ранее появлялись сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа стремится отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Де Коссио также заявил, что любые предположения о том, будто характер, структура или состав кубинского правительства могут стать предметом переговоров с США, не соответствуют действительности.

