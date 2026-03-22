 Из Ирана в Азербайджан эвакуированы почти 3 тыс. человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы почти 3 тыс. человек

First News Media11:18 - Сегодня
С 28 февраля (08:00) по 22 марта (10:00) из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 2 921 человек.

Среди эвакуированных 486 граждан Азербайджана.

Кроме того, эвакуированы граждане ряда других стран, в том числе Китая (722), России (323), Бангладеш (198), Таджикистана (187), Пакистана (148), Индии (142), Омана (80), Индонезии (68), Ирана (53), Италии (44), Алжира (30), Испании (26), Германии (23), Канады (22), Франции (19), Саудовской Аравии (18), Японии (18), Грузии (17), Узбекистана (15), Польши (13), Швейцарии (13), Нигерии (13), Венгрии (12), Бахрейна (12), Казахстана (11), Мексики (11), США (11), а также Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго (по 10 человек).

Также среди эвакуированных - граждане Бразилии и Судана (по 8 человек), Словакии, Бельгии, Румынии и ОАЭ (по 6), Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции (по 5), Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов (по 4), Катара, Хорватии, Дании и Норвегии (по 3), а также Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра, Словении, Мьянмы и Вьетнама (по 2 человека).

Кроме того, эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

Источник: Report

Поделиться:
310

Актуально

Общество

Общество

В мире

Общество

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 12:10

Сегодня, 11:45

Сегодня, 11:30

Сегодня, 11:25

Сегодня, 11:18

Сегодня, 11:04

Сегодня, 10:55

Сегодня, 10:30

Сегодня, 10:28

Сегодня, 10:10

Сегодня, 09:35

Сегодня, 09:17

Сегодня, 09:00

Сегодня, 00:40

Сегодня, 00:15

21 / 03 / 2026, 23:43

21 / 03 / 2026, 23:35

21 / 03 / 2026, 23:20

21 / 03 / 2026, 22:48

21 / 03 / 2026, 22:37
Все новости
1news TV

17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40