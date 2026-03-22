Победительница конкурса «Yüksəliş» получила должность в Госкомитете по таможне

Победительница IV конкурса «Yüksəliş» Шафаг Гасанализаде назначена начальником отдела по защите прав и интересов граждан Управления контроля качества услуг Государственного таможенного комитета.

Как сообщает 1news.az, соответствующее кадровое решение уже принято.

Отметим, что на сегодняшний день в конкурсе«Yüksəliş» приняли участие в целом 69 тыс. 963 человека. Из них 116 человек завоевали звание победителя.

На данный момент посредством сайта yukselish.az осуществляется регистрация на шестой конкурс «Yüksəliş» . Прием заявок на конкурс продлится до 16 апреля.