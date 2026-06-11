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СМИ: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны

First News Media23:00 - Сегодня
СМИ: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска по мере приближения к нему ВС РФ.

Как передает ТАСС, об этом сообщил британский журнал The Economist.

По его информации, заводы переносятся в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области. В статье говорится, что предварительная работа в рамках этой операции, получившей название "Новый Краматорск", началась еще в начале 2022 года и набрала обороты по мере приближения российских войск.

The Economist сообщает, что на запад уже переместились 3,5 тыс. рабочих.

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