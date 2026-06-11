На заседании Экономического совета даны поручения по Свободной экономической зоне Алят

11 июня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Экономического совета.

Как сообщили в Кабинете Министров, на повестке заседания были подробно обсуждены работа, проделанная в связи с организацией деятельности Свободной экономической зоны Алят, важные инфраструктурные вопросы, подлежащие решению, стратегическое видение и перспективы развития, а также роль сектора услуг в экономическом росте и его потенциал развития, определенные приоритетные направления в сфере услуг, предложения и другие текущие вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны презентации помощника Президента - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмара Мовсумова и министра экономики Микаила Джаббарова. Члены Экономического совета и председатель Правления Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров выступили по представленным вопросам.

По итогам заседания, с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, были приняты соответствующие решения и даны поручения профильным структурам.