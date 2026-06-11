Бессент: ущерб от действий Ирана будет компенсирован за его счет
Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану финансовыми последствиями за атаки в Персидском заливе.
Об этом говорится в посте Бессента в соцсети Х.
«Иранский режим проиграет в ту игру с нулевой суммой, которую он ведёт. Любой ущерб, который он нанесёт нашим союзникам в Персидском заливе, будет компенсирован за счёт средств, изъятых с иранских счетов. Любые сборы, уплаченные Управлению Ормузского пролива, будут компенсированы за счёт средств, изъятых с их счетов», — заявил глава Минфина США.
The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.
Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.
Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their accounts.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 11, 2026