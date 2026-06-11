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Общество

В Азербайджане уничтожили более 5 тонн наркотиков и психотропных веществ

First News Media20:20 - Сегодня
В Азербайджане уничтожили более 5 тонн наркотиков и психотропных веществ

По инициативе постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана провели уничтожение крупных партий запрещённых веществ, изъятых на основании судебных решений.

Как сообщили в Гостаможне, было уничтожено более 5,15 тонны наркотических средств и психотропных веществ, свыше 140 тысяч психотропных таблеток, а также около 13,4 тысячи кустов конопли.

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры, рабочей группы Госкомиссии, Верховного суда, министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения, Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

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