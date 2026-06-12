 В Турции пассажирский самолет врезался в мачту наземного радара | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Турции пассажирский самолет врезался в мачту наземного радара

First News Media00:01 - Сегодня
В Турции пассажирский самолет врезался в мачту наземного радара

В аэропорту Антальи пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines после посадки задел крылом антенну радара.

В результате инцидента один человек получил легкие травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

В компании Turkish Airlines рассказали, что борт, который прилетел из Стамбула, уже коснулся взлетно-посадочной полосы и начал движение к выходу на посадку (гейту). Именно в этот момент правое крыло лайнера столкнулось с антенной радиолокационного оборудования.

Находившиеся на борту 267 пассажиров были оперативно и безопасно эвакуированы. Легкие ранения получил только один человек, сейчас его состояние оценивается как нормальное, угрозы здоровью нет.

Представители авиакомпании уточнили, что сразу после происшествия началась техническая проверка воздушного судна. Причины случившегося выясняются.

Поделиться:
471

Актуально

Политика

В Азербайджане открылось посольство Эстонии

В мире

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Xроника

Эди Рама поздравил Ильхама Алиева по случаю дня независимости Азербайджана

В мире

Иран угрожает Илону Маску

В мире

В Турции пассажирский самолет врезался в мачту наземного радара

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

СМИ: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны

Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетания

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Роберт Кочарян: Если Никол Пашинян не уйдет, это очень плохо завершится

Трамп объявил о скором окончании войны с Ираном соглашением или «жесткими методами»

Трамп наложил вето на подготовленную военную операцию курдов против Ирана после давления со стороны Турции

Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

Последние новости

ЧМ-2026: Мексика одержала победу в матче с ЮАР - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня, 01:05

В Турции пассажирский самолет врезался в мачту наземного радара

Сегодня, 00:01

Азербайджанская баскетболистка стала лучшей в мире

Сегодня, 00:00

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

11 / 06 / 2026, 23:53

Азербайджан и Таиланд провели первые консульские консультации - ФОТО

11 / 06 / 2026, 23:40

В Азербайджане открылось посольство Эстонии

11 / 06 / 2026, 23:20

СМИ: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска на запад страны

11 / 06 / 2026, 23:00

В Мехико прошла церемония открытия ЧМ-2026 - ВИДЕО

11 / 06 / 2026, 22:48

Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетания

11 / 06 / 2026, 22:44

Трамп отменил запланированные удары по Ирану

11 / 06 / 2026, 22:20

Операция в Главном таможенном управлении — среди задержанных есть женщины

11 / 06 / 2026, 22:00

Эди Рама поздравил Ильхама Алиева по случаю дня независимости Азербайджана

11 / 06 / 2026, 21:40

CNN: Тревога в Пентагоне была ложной - ОБНОВЛЕНО

11 / 06 / 2026, 21:20

Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца

11 / 06 / 2026, 21:00

В Сумгайыте задержан водитель, совершивший автохулиганство - ВИДЕО

11 / 06 / 2026, 20:40

В Азербайджане уничтожили более 5 тонн наркотиков и психотропных веществ

11 / 06 / 2026, 20:20

Иран угрожает Илону Маску

11 / 06 / 2026, 20:00

Бессент: ущерб от действий Ирана будет компенсирован за его счет

11 / 06 / 2026, 19:15

На заседании Экономического совета даны поручения по Свободной экономической зоне Алят

11 / 06 / 2026, 19:00

Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначена на матчи Евролиги

11 / 06 / 2026, 18:45
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02