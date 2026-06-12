В Турции пассажирский самолет врезался в мачту наземного радара

В аэропорту Антальи пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines после посадки задел крылом антенну радара.

В результате инцидента один человек получил легкие травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

В компании Turkish Airlines рассказали, что борт, который прилетел из Стамбула, уже коснулся взлетно-посадочной полосы и начал движение к выходу на посадку (гейту). Именно в этот момент правое крыло лайнера столкнулось с антенной радиолокационного оборудования.

Находившиеся на борту 267 пассажиров были оперативно и безопасно эвакуированы. Легкие ранения получил только один человек, сейчас его состояние оценивается как нормальное, угрозы здоровью нет.

Представители авиакомпании уточнили, что сразу после происшествия началась техническая проверка воздушного судна. Причины случившегося выясняются.