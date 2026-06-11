 Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца

First News Media21:00 - Сегодня
Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что если бы он возглавлял страну в период Вьетнамской войны, то в отличие от американского руководства тех лет смог бы одержать победу в конфликте за три или четыре месяца.

«Мы были во Вьетнаме 19 лет и не справились, потому что, говоря откровенно, у нас не было правильного руководства. Если бы это был я, то я расправился бы с этой войной за три-четыре месяца», — сказал глава Белого дома.

По мнению Трампа, именно отсутствие жесткой и эффективной стратегии привело тогда к затяжному военному столкновению.

Конфликт между США и Вьетнамом, продолжавшийся с 1955 по 1975 год, стал одним из крупнейших военных столкновений во второй половине XX века. Война завершилась освобождением Вьетнамской народной армией крупнейшего города страны Сайгон от южновьетнамских войск, поддержку которым оказывали Вооруженные силы США.

Поделиться:
181

Актуально

Мнение

Стратегические коридоры и ключевая роль Азербайджана в новой опоре Евразии

Xроника

Эди Рама поздравил Ильхама Алиева по случаю дня независимости Азербайджана

В мире

Иран угрожает Илону Маску

В мире

Трамп: Захват острова Харг мог бы принести состояние США

В мире

CNN: Тревога в Пентагоне была ложной - ОБНОВЛЕНО

Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца

Иран угрожает Илону Маску

Бессент: ущерб от действий Ирана будет компенсирован за его счет

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Экзитпол: партия Пашиняна получает 56,7% голосов на выборах

Трамп объявил о скором окончании войны с Ираном соглашением или «жесткими методами»

Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 20:00 составила 58,97% - ОБНОВЛЕНО

Звезда фильма «Крестный отец» умер от остановки сердца

Последние новости

Эди Рама поздравил Ильхама Алиева по случаю дня независимости Азербайджана

Сегодня, 21:40

CNN: Тревога в Пентагоне была ложной - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца

Сегодня, 21:00

В Сумгайыте задержан водитель, совершивший автохулиганство - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

В Азербайджане уничтожили более 5 тонн наркотиков и психотропных веществ

Сегодня, 20:20

Иран угрожает Илону Маску

Сегодня, 20:00

Бессент: ущерб от действий Ирана будет компенсирован за его счет

Сегодня, 19:15

На заседании Экономического совета даны поручения по Свободной экономической зоне Алят

Сегодня, 19:00

Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначена на матчи Евролиги

Сегодня, 18:45

Свидетелей по делу Кямрана Асадова доставят в суд в принудительном порядке

Сегодня, 18:32

Трамп: Прошлой ночью мы «скинули на Иран 250 млн долларов»

Сегодня, 18:28

В Азербайджане предупредили о новой киберугрозе через поддельные CAPTCHA

Сегодня, 18:15

В селе Лаза Гусарского района сошел оползень - ВИДЕО

Сегодня, 18:05

Трамп: Захват острова Харг мог бы принести состояние США

Сегодня, 17:54

Трамп усомнился, что США готовы к долгой операции в Иране

Сегодня, 17:40

Хикмет Гаджиев встретился с госсекретарем МИД Словакии

Сегодня, 17:35

Трамп не хочет проводить наземную операцию в Иране

Сегодня, 17:33

Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Сегодня, 17:21

В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов

Сегодня, 17:20

В Гёйгёльском районе двое детей утонули в озере

Сегодня, 17:18
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02