Трамп заявил, что мог бы победить во Вьетнамской войне за 3-4 месяца

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что если бы он возглавлял страну в период Вьетнамской войны, то в отличие от американского руководства тех лет смог бы одержать победу в конфликте за три или четыре месяца.

«Мы были во Вьетнаме 19 лет и не справились, потому что, говоря откровенно, у нас не было правильного руководства. Если бы это был я, то я расправился бы с этой войной за три-четыре месяца», — сказал глава Белого дома.

По мнению Трампа, именно отсутствие жесткой и эффективной стратегии привело тогда к затяжному военному столкновению.

Конфликт между США и Вьетнамом, продолжавшийся с 1955 по 1975 год, стал одним из крупнейших военных столкновений во второй половине XX века. Война завершилась освобождением Вьетнамской народной армией крупнейшего города страны Сайгон от южновьетнамских войск, поддержку которым оказывали Вооруженные силы США.