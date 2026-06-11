Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначена на матчи Евролиги

Координатор отдела обучения и по работе с младшими возрастными группами Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Наргиз Исмаилова получила новое назначение от Европейской конфедерации волейбола.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ФВА, она назначена на матчи Евролиги среди женских волейбольных команд. Н. Исмаилова будет выполнять функции супервайзера на встречах, которые пройдут 12-14 июня в греческом городе Салоники и через неделю в Таллинне.

Отметим, что в матчах, которые пройдут на берегах Эгейского моря, примут участие национальные сборные Португалии, Косово и Греции. В соревнованиях, которые будут организованы в Эстонии, выступят команды Латвии, Греции и страны-хозяйки.