Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 20:00 составила 58,97% - ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 20:00 явка избирателей на выборах в Армении составила 58,97% или 1 476 597 человек. Об этом сообщил глава Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян.

Для сравнения отметим, что на предыдущих парламентских выборах в июне 2021 года явка составляла 49.4%

Право участия в выборах имеют 2 млн 503 тыс. 976 граждан, из них уже проголосовали - человек.

В частности, явка в Ереване составила 58,46% (496 643 человек).

Что касается регионов Армении, то картина выглядит следующим образом: Арагацотн – 61,7%; Арарат – 59,87%; Армавир – 55,8%; Гегаркуник – 54,6%; Лори – 58,59%; Котайк – 61,66%; Ширак – 55,46%; Сюник – 66,67%; Вайоц Дзор – 65,63%; Тавуш – 63,4%.

Напомним, в прошедших сегодня парламентских выборах приняли участие 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий, — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий, — 10%. Минимального порога явки нет.

Источник: Sputnik Армения

21:17

Выборы в Национальное Собрание Армении завершились, 2005 избирательных участков по всей стране закрылись в 20:00.

Впрочем, проголосовать все еще могут те граждане, которые к моменту закрытия уже находились в очереди на внутри участка.

По состоянию на 17:00, явка избирателей на выборах составила 48,92%. Проголосовали 1,224,957 человек. Наблюдатели отмечают относительно высокую явку в сравнении с двумя прошлыми выборами в Нацсобрание.

В течение сегодняшнего дня Антикоррупционный комитет сообщил о задержании нескольких десятков человек, связанных с оппозиционными силами – они обвиняются в предвыборных преступлениях. В свою очередь оппозиционные силы заявляют о масштабных нарушениях и использовании административного ресурса со стороны властей.

Всего к голосованию были допущены 2 млн 503 тыс. 976 граждан. В них участвуют 2 блока и 16 партий.

Источник: Sputnik Армения

18:16

По состоянию на 17:00, явка избирателей на парламентских выборах в Армении составила 48,92%.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Армении Жирайр Карапетян.

Право участия в выборах имеют 2 млн 503 тыс. 976 граждан, из них уже проголосовали 1,224,957 человек.

В частности, явка в Ереване составила 48,52% (412 168 человек).

Что касается регионов Армении, то картина выглядит следующим образом: Арагацотн – 51,13%; Арарат – 48,43%; Армавир – 44,8%; Гегаркуник – 46,86%; Лори – 49,77%; Котайк – 51,01%; Ширак – 46,23%; Сюник – 55,36%; Вайоц Дзор – 54,15%; Тавуш – 53,27%.

Для сравнения отметим, что на предыдущих выборах в июне 2021 года явка на 17։00 составляла 38.17%



15:13



Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 14:00 по местному времени составила 33,84%

Об этом сообщает ЦИК Армении.

"По состоянию на 14:00 из 2 503 976 избирателей проголосовали 847 226 граждан, или 33,84%", - сообщила журналистам член ЦИК Армении Сильва Маркосян.

12:33

По состоянию на 11:00 на выборах в парламент Армении проголосовало 362 657 избирателей или 14,48%.

Об этом заявила представитель ЦИК Армении Анна Григорян.

Всего к голосованию допущено 2 млн 503 тыс. 976 граждан. При этом в Ереване число проголосовавших составило 122 856 избирателей.

08:00

В Армении в 08:00 по местному времени (совпадает с бакинским) началось голосование на очередных парламентских выборах.

Как сообщает армянский ЦИК, правом голоса в стране обладает 2 млн 485 тыс. 851 человек.

По всей стране должны были открыться 2 тыс. 5 избирательных участков. По итогам голосования, которое продлится до 20:00, среди прочего будет определен новый премьер-министр Армении.

Всего в выборах участвуют 18 политических сил - два блока и 16 партий. Для прохождения в парламент установлен 4-процентный барьер для партий, а для блоков - 8% (до двух партий) и 10% (более двух партий). Порог явки не предусмотрен.

Предвыборная кампания прошла в условиях значительного внешнего влияния, основным источником которых, согласно оценкам экспертов, стала Россия. Профильные ведомства страны неоднократно фиксировали попытки подкупа избирателей оппозиционными блоками и партиями.

Согласно данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association, за возглавляемую действующим премьер-министром Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" готовы проголосовать 32,4% опрошенных.

Источник: Report