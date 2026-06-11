В Сумгайыте задержан водитель, совершивший автохулиганство - ВИДЕО

В Сумгайыте продолжаются профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции с целью обеспечения безопасности дорожного движения и повышения дисциплины среди водителей.

В рамках этих мер сотрудники городской полиции и отдела дорожной полиции задержали 37-летнего Фарахима Аббасова за опасное вождение.

Установлено, что ранее он неоднократно был судим за кражи, мошенничество, разбой и преступления, связанные с наркотиками. Управляя автомобилем марки Mercedes с государственным регистрационным номером 50-FL-442, он совершал опасные манёвры на улицах и проспектах города, снимая государственные номерные знаки с транспортного средства. Водитель также умышленно не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

Собранные материалы были направлены в суд. По решению суда Фарахим Аббасов был подвергнут административному аресту, а его право на управление транспортным средством — ограничено.