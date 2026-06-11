Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетания

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки в закон о семье, которые разрешают главе государства, депутатам и министрам проводить церемонии бракосочетания.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сам Пеллегрини пользоваться новым правом не намерен: он заявил, что никогда не просил наделить его такими полномочиями, и в шутку попросил сограждан не обращаться к нему с подобными просьбами в будущем, при этом заранее пожелав всем молодоженам успехов и счастья.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. После этого Словакия станет первой страной, где высшие должностные лица государства смогут женить людей.