Мирзоян: Армения и США готовят межправительственное соглашение по проекту TRIPP

First News Media17:25 - Сегодня
Мирзоян: Армения и США готовят межправительственное соглашение по проекту TRIPP

Армения и США готовят межправительственное соглашение, предусматривающее правовые механизмы реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания").

Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе брифинга, который транслировали местные телеканалы.

"Переговоры Армения - США вокруг TRIPP не замедлились и находятся в естественном русле. Первый шаг - в августе было объявлено (о проекте - прим. ТАСС), второй - 14 января объемный шаг согласовали, опубликовали и в процессе реализации. Следующим шагом должно стать заключение межправительственного соглашения, в котором будут предусмотрены правовые механизмы. Следовательно, сейчас идут работы вокруг документа", - сказал он.

Касательно позиции Ирана Мирзоян отметил, что иранские официальные лица публично несколько раз отметили, что армянская сторона предоставила им информацию и у них нет озабоченностей.

"Мы говорим исключительно о транспортном проекте, который создаст экономические возможности для Армении, Азербайджана, всех соседей, в том числе и для Ирана", - сказал министр.

Источник: ТАСС

