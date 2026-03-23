Глава Общества Красного Полумесяца Ирана: Азербайджан - одна из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Ирану

«Азербайджан — одна из первых стран, передавших гуманитарную помощь иранскому Обществу Красного Полумесяца. Кроме того, в настоящее время другие страны также отправляют гуманитарную помощь в Иран через азербайджанскую территорию, проходя через пограничный пункт Астара. Это для нас очень ценно. Мы благодарим за эту помощь».

Об этом заявил глава иранского Общества Красного Полумесяца Пирхоссейн Куливанд.

Он также сообщил, что многие страны заявили о готовности отправлять гуманитарную помощь в Иран: «Мы отправили им список необходимых нам вещей. Многие хотели оказать материальную помощь, но из-за санкций против Ирана у них не было такой возможности. Для решения этой проблемы мы воспользовались криптовалютой».

По словам главы общества, на сегодняшний день в Иране было повреждено более 60 тысяч гражданских объектов: «Только в Тегеране пострадало более 24 тысяч гражданских и жилых объектов. Примерно 18 790 торговых объектов и 266 медицинских центров получили повреждения. Сюда входят больницы, поликлиники, медицинские центры, аптеки и другие учреждения здравоохранения. В последних атаках также пострадали 490 школ».

Пирхоссейн Куливанд сообщил, что в результате последних атак был повреждён и имущество общества «Хилал-е-Ахрар»: «Сюда входят 3 вертолёта, 45 машин спасения и помощи, 42 машины скорой помощи. На сегодняшний день среди членов Общества Полумесяца в Иране — 1 погибший и 10 раненых». Он добавил, что в период последней войны в Иране 12 медицинских работников погибли при исполнении служебных обязанностей, более 90 медиков получили ранения.

Источник: АПА