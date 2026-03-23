Axios: Между США и Ираном посредничают Турция, Египет и Пакистан

Турция, Египет и Пакистан в настоящее время выступают посредниками между Ираном и США, утверждают американский портал Axios и 12-й канал израильского телевидения.

"По свидетельству американских источников, в последние два дня в попытке обеспечить деэскалацию послания США и Ирана передавали Турция, Египет и Пакистан", - написал в X корреспондент портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид.

В соответствии с полученными им сведениями, "должностные лица высокого ранга этих трех стран провели раздельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи". "Посредничество продолжается, и есть прогресс. Обсуждается завершение войны и решение всех остающихся вопросов. Мы надеемся вскоре получить ответы", - сказал Равиду неназванный источник.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий, и в связи с этим американский лидер распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.

Между тем иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник передало, что Тегеран не вел и не ведет переговоры о прекращении конфликта с Вашингтоном. По его данным, американский лидер отказался от прежнего ультиматума Тегерану, предусматривавшего возможность нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре чуть ли не с 24 марта, так как "военные угрозы со стороны Ирана стали более убедительными".

