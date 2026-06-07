 Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:33 - 07 / 06 / 2026
Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля, военные ведут перехват угроз, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль... Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы", - говорится в сообщении для прессы.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа на севере страны.

Источник: РИА Новости

23:32

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, системы ПВО ведут перехват.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Иранав сторону территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
649

Актуально

Мнение

Мир или..? Выбор Армении и ожидания Азербайджана

В мире

Иран закрыл воздушное пространство на западе страны

В мире

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

В мире

ЦИК представила результаты электронного голосования на парламентских выборах: ...

В мире

Трамп наложил вето на подготовленную военную операцию курдов против Ирана после давления со стороны Турции

Франция разместит свои войска на Кипре

Трамп намерен отговорить Нетаньяху от ответного удара по Ирану

КСИР назвал целью ударов израильскую авиабазу Рамат-Давид

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

Россия ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Трамп объявил о скором окончании войны с Ираном соглашением или «жесткими методами»

Трамп заявил о желании встретиться с Хаменеи

Последние новости

Трамп наложил вето на подготовленную военную операцию курдов против Ирана после давления со стороны Турции

Сегодня, 00:45

Франция разместит свои войска на Кипре

Сегодня, 00:40

Трамп намерен отговорить Нетаньяху от ответного удара по Ирану

Сегодня, 00:25

КСИР назвал целью ударов израильскую авиабазу Рамат-Давид

Сегодня, 00:24

Иран закрыл воздушное пространство на западе страны

Сегодня, 00:22

Ираклий Кобахидзе поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Сегодня, 00:16

В партии Пашиняна довольны предварительными результатами голосования

Сегодня, 00:14

Первые данные ЦИК со 110 участков: партия Пашиняна лидирует с 57,14% голосов

Сегодня, 00:09

Трамп обратился к Ирану после ракетного удара по Израилю: «Возвращайтесь за стол переговоров»

Сегодня, 00:08

Бен-Гвир заявил о необходимости «сожжения Ирана» после ракетных ударов по Хайфе

Сегодня, 00:02

Советник Хаменеи: Иран сделал предупреждение Израилю, чтобы тот прекратил удары по Ливану

07 / 06 / 2026, 23:52

СМИ: Израиль намерен ответить Ирану на ракетный обстрел

07 / 06 / 2026, 23:46

Иран пригрозил еще более страшными ударами, если Израиль ответит на атаку

07 / 06 / 2026, 23:43

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

07 / 06 / 2026, 23:33

ЦИК представила результаты электронного голосования на парламентских выборах: лидирует партия Пашиняна

07 / 06 / 2026, 23:16

МИД Турции: Израиль пытается сорвать соглашение между США и Ираном

07 / 06 / 2026, 23:05

Глава ЦИК Армении высказался об отключении света на участках и попытке выноса бюллетеней

07 / 06 / 2026, 22:46

Евросоюз планирует создать центры для депортируемых мигрантов за пределами Европы

07 / 06 / 2026, 22:24

Военные Нигерии освободили 360 заложников из горного убежища боевиков в штате Борно

07 / 06 / 2026, 22:00

Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей

07 / 06 / 2026, 21:34
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57