Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - ОБНОВЛЕНО

Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля, военные ведут перехват угроз, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль... Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы", - говорится в сообщении для прессы.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа на севере страны.

Источник: РИА Новости

23:32

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, системы ПВО ведут перехват.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Иранав сторону территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Источник: РИА Новости