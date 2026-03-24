Дорожная полиция предупреждает: на дорогах ожидается туман!

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в связи с туманной погодой ожидается ограничение видимости на дорогах до 500–1000 метров, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Известно, что туманная погода значительно ограничивает зону видимости водителя, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий высокой степени тяжести, в том числе цепных столкновений.

ГУГДП, учитывая рост числа людей, направляющихся в регионы, в места отдыха и туризма в праздничные дни, просит водителей снизить скорость до минимума, соблюдать большую дистанцию, убедиться в исправности внешних световых приборов, а также строго соблюдать правила безопасности при обгоне, маневрировании, остановке, стоянке и парковке.