Ветеран Отечественной войны погиб в страшном ДТП - ФОТО - ВИДЕО

Стали известны некоторые подробности тяжёлого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на днях в Агджабеди.

По информации Qafqazinfo, погибший в аварии житель посёлка, Шаиг Тофиг оглу Алескеров, 1987 года рождения, был ветераном (гази) Отечественной войны. .

Отметим, что управляемый им автомобиль марки «Mercedes» столкнулся с транспортным средством марки «Hyundai», за рулём которого находился Байрам Исмайылов, 1996 года рождения.

В результате происшествия водитель «Mercedes», ветеран Шаиг Тофиг оглу Алескеров, скончался на месте от полученных тяжёлых травм. Другой водитель, Б. Исмаилов, с различными травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время его лечение продолжается в реанимационном отделении Центральной районной больницы Агджабеди, состояние оценивается как средней тяжести.

По факту проводится расследование.