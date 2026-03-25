В Баку из-за дождя снижена скорость на дороге Зыхский круг–аэропорт
В связи с дождливой погодой на ряде полос бакинской автодороги Зыхская круговая развязка - Международный аэропорт Гейдар Алиев скоростной режим снижен на 20 км/ч.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
Подчеркивается, что на информационно-скоростных табло были произведены корректировки с учетом сложившихся метеорологических условий. Помимо этого, на всех табло размещен предупреждающий знак «скользкая дорога».
