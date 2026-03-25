Азербайджан вошел в топ-100 рейтинга мировых университетов

В рейтинге лучших университетов мира по направлениям QS World University Rankings by Subject 2026 впервые представлены 7 университетов Азербайджана по 22 направлениям.

Таким образом, в текущем году количество азербайджанских университетов, вошедших в рейтинг, увеличилось примерно в 2 раза, а число представленных направлений - в 4 раза.

Один университет Азербайджана (Бакинский государственный университет) впервые вошел в топ-100 данного рейтинга.

В текущем выпуске рейтинга улучшились показатели Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Азербайджанского университета языков.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности в этом году вновь занял место в данном рейтинге. Еще три университета (Бакинский инженерный университет, Азербайджанский архитектурно-строительный университет и Азербайджанский технический университет) вошли в этот рейтинг впервые.

Отметим, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, представленной в данном рейтинге.

В текущем году динамика изменения позиций азербайджанских университетов в процентном соотношении выше по сравнению с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

Данный рейтинг, в котором оцениваются около 1900 высших учебных заведений и более 21 000 образовательных программ из более чем 100 стран мира, охватывает 5 широких областей и 55 дисциплин. При оценке учитываются 5 индикаторов: академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на статью, H-индекс и индекс международного научного сотрудничества.