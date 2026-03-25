В тяжелом ДТП в Тертерском районе погибли два брата: стало известно о состоянии пострадавших - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Тертерском районе.

Об этом Oxu.Az сообщили в Центральной районной больнице.

Отмечается, что в результате аварии, произошедшей на территории села Гарадаглы Тертерского района, в медучреждение были госпитализированы двое пострадавших - мужчина и женщина.

"У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. Обоим пациентам оказана первая медицинская помощь, после чего их направили в Гянджинскую международную больницу.

В результате происшествия также зафиксирована смерть двух человек до прибытия врачей", - говорится в заявлении.

09:40

На территории Тертерского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает АПА, авария зарегистрирована в селе Гарадаглы.

Вследствие ДТП скончались Насреддин Музаффар оглу Агаев (1958 г.р.) и Юнус Музаффар оглу Агаев (1971 г.р.). Сянан Насреддин оглу Агаев (1991 г.р.), а также Кёнюль Тарлан гызы Асланова получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи их перевели в одно из медицинских учреждений города Гянджа.

По данному факту ведется расследование.