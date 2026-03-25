Белый дом назвал дату визита Трампа в Китай

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, когда состоится визит американского президента Дональда Трампа в Китай, который ранее был отложен на фоне событий на Ближнем Востоке.

Об этом она рассказала во время общения с журналистами в среду, 25 марта, пишет "Европейская правда".

По словам Левитт, встреча Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином пройдет 14 и 15 мая в Пекине.

"Первая леди Мелания и президент Трамп также будут принимать президента Си и госпожу Пин во время ответного визита в Вашингтоне в более поздний срок, который будет объявлен в этом году", – добавила она.

