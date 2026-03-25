В Баку задержаны лица, похищавшие автомобильные номера и разбивавшие стекла машин - ВИДЕО

В Сабунчинском районе столицы зафиксированы случаи краж.

Потерпевшие обратились в полицию, сообщив, что государственные регистрационные знаки принадлежащих им транспортных средств были похищены при неизвестных обстоятельствах.

По сообщению пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении этих деяний - 33-летний Гасан Сафарли.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный после кражи госномеров оставлял на автомобилях свой номер мобильного телефона. Когда владельцы машин связывались с ним, он требовал деньги за возврат номеров. Установлено, что аналогичные преступления он совершал и в других районах столицы.

В ходе другого мероприятия, проведенного сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП, был выявлен и задержан ранее неоднократно судимый 27-летний Эльчин Халилов. Он подозревается в хищении наличных денег из двух автомобилей путем разбития стекол, а также в краже цветных металлов с объекта, расположенного на территории района.

В отношении обоих лиц в отделении полиции продолжаются следственные действия.