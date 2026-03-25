В Азербайджане импорт некоторых автомобилей освобожден от налогов

С сегодняшнего дня в Азербайджане импорт раритетных транспортных средств освобождается от НДС, акциза и таможенной пошлины.

По данным Trend, соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены 13 февраля и вступают в силу с 25 марта.

К раритетным (редким) транспортным средствам относятся автомобили, у которых двигатель, кузов и шасси находятся в оригинальном состоянии или восстановлены до оригинального состояния, и с даты их заводского выпуска прошло более 40 лет.

Согласно закону, освобождение импорта раритетных транспортных средств от НДС, акциза и таможенных пошлин допускается при следующих условиях:

  • импорт должен осуществляться на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;
  • количество импортируемых раритетных транспортных средств не должно превышать 1 единицу на человека в течение календарного года (в целом по стране - не более 10 единиц).

Отметим, что освобождение импорта раритетных транспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит снизить расходы их импортеров.

