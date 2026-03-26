Врачи прокомментировали состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

В связи с инцидентом, произошедшим в результате подрыва на мине на территории села Юсифджанлы Агдамского района, мужчина 1985 года рождения был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы 26.03.2026 года около 14:50.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Бардинской центральной районной больнице.

Согласно информации, пациенту диагностирована травматическая ампутация нижней трети голени левой нижней конечности. В настоящее время лечение продолжается, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

26 марта 2026 года на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что житель села Юсифджанлы Агдамского района Аббасов Джейхун Фирдовси оглу, 1985 года рождения, получил ранение левой ноги в результате подрыва на противопехотной мине на не очищенном от мин участке бывшей линии соприкосновения.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не проникать на огражденные участки.

В Агдаме произошел инцидент с миной.

Как сообщает 1news.az, происшествие было зафиксировано на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы.

Местный житель Аббасов Джейхун Фирдовси оглу (1985 года рождения) получил ранения в результате подрыва на мине.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники ANAMA (Агентства по разминированию) для эвакуации пострадавшего с территории.

По данному факту проводится расследование.