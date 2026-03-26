В Хачмазе в результате ДТП 74-летняя женщина оказалась зажатой в автомобиле - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:55 - Сегодня
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Баку в городе Хачмаз, в результате которого гражданин оказался заблокированным в автомобиле.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с полученным вызовом на место происшествия были немедленно направлены спасатели Северного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей марок Ford и Haval, вследствие чего пассажир автомобиля Haval оказался зажат в деформированном салоне.

С помощью специальных спасательных средств сотрудники МЧС извлекли пострадавшую Н. Алиеву (1952 г. р.) и передали её бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.

Без альтернатив: как Азербайджан стал осью коридора «Север - Юг»

В мире

СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

Общество

Врачи прокомментировали состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в ...

В мире

«Пути назад не будет»: Трамп призвал Иран поскорее заключить сделку

Общество

МИД: Иран продолжит защищаться от США и Израиля до полной реализации целей

Прием документов на хадж вновь продлен

Врачи прокомментировали состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Тбилиси состоялись похороны патриарха Илии II, в церемонии приняла участие делегация Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов - ФОТО

Скончалась заслуженная артистка Разия Ширинова

В Баку с 23 по 30 марта будут проводиться ремонтные работы на ряде автодорог - СПИСОК

Последние новости

Американцы начали экономить на еде из-за войны с Ираном

Сегодня, 18:30

ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков «Хезболлах» на юге Ливана

Сегодня, 18:20

Нетаньяху: Израиль наносит удары по Ирану всеми силами

Сегодня, 18:15

ЦАХАЛ заявил о ликвидации иранского генерала

Сегодня, 18:10

СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта

Сегодня, 17:52

Генсек НАТО призвал Грузию вернуться на проевропейский путь

Сегодня, 17:48

Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать

Сегодня, 17:28

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Сегодня, 17:25

МИД: Иран продолжит защищаться от США и Израиля до полной реализации целей

Сегодня, 17:20

Трамп: Иран предложил мне стать верховным лидером, но я отказался - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Дагестан направил помощь Ирану через Азербайджан

Сегодня, 17:06

В Хачмазе в результате ДТП 74-летняя женщина оказалась зажатой в автомобиле - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

Прием документов на хадж вновь продлен

Сегодня, 16:50

Врачи прокомментировали состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Иран ударил по базам США в ОАЭ и Кувейте

Сегодня, 16:40

Страны НАТО хотят закупить авиабомбы, дроны и ПВО на $145 млрд

Сегодня, 16:33

Египет ведет переговоры с США и Ираном по вопросу прекращения конфликта

Сегодня, 16:25

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

Сегодня, 16:18

МИД Пакистана подтвердил возобновление военной операции против Афганистана

Сегодня, 16:05

Иран сообщил о почти двух тысячах погибших в войне с США и Израилем

Сегодня, 16:00
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40