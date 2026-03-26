В Хачмазе в результате ДТП 74-летняя женщина оказалась зажатой в автомобиле - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Баку в городе Хачмаз, в результате которого гражданин оказался заблокированным в автомобиле.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с полученным вызовом на место происшествия были немедленно направлены спасатели Северного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей марок Ford и Haval, вследствие чего пассажир автомобиля Haval оказался зажат в деформированном салоне.

С помощью специальных спасательных средств сотрудники МЧС извлекли пострадавшую Н. Алиеву (1952 г. р.) и передали её бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.