Прием документов на хадж вновь продлен

Прием документов для участия в паломничестве хадж продлен до первых выходных апреля.

Как передает АПА, об этом сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и глава электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

"Среди прошедших регистрацию есть и несовершеннолетние. Выделенная квота заполнена на 92%, осталось всего 8% свободных мест. Просим граждан, имеющих намерение совершить хадж, не терять времени и скорее пройти регистрацию", - подчеркнул Вюсал Джахангири.

Стоит отметить, что первоначально крайним сроком подачи документов на хадж был установлен конец месяца Рамазан (20-21 марта).

Напомним, что в сезон хаджа 2026 года стоимость паломнического пакета на одного человека составляет 6 100 долларов США.