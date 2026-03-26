В Азербайджане резко изменится погода: ожидается похолодание и сильные дожди

В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане температура воздуха понизится на 3–5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Так, в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 27 марта до 29-го ожидаются периодические дожди, которые в некоторых местах будут иметь интенсивный характер. В связи с прогнозируемыми в отдельных частях полуострова кратковременными сильными осадками не исключены случаи подтоплений на некоторых территориях.

В ряде районов Азербайджана с 27 по 31 марта ожидаются периодические осадки интенсивного характера, в горных районах — снег.

27–28 марта в отдельных местах Губа-Гусарского (Сиязань, Шабран, Хызы, Губа, Гусар, Хачмаз), Горно-Ширванского (Шамахы, Агсу, Гобустан), Центрально-Аранского (Гаджигабул, Нефтчала, Сабирабад, Сальян), Карабахского и Восточно-Зангезурского (Агдам, Ханкенди, Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) регионов есть вероятность сильных осадков, гроз и града.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках, в частности протекающих по территории Губа-Гусарского, Горно-Ширванского, Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, возможны кратковременные паводки и селевые явления.

В ночные и утренние часы на дорогах в некоторых горных районах возможна гололедица.