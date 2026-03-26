Египет ведет переговоры с США и Ираном по вопросу прекращения конфликта

Египет ведет интенсивные переговоры с целью прекращения войны против Ирана и вместе с Пакистаном и Турцией выступает посредником между американской и иранской сторонами.

Об этом заявил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты, выступая на пресс-конференции в Бейруте.

"Мы ведем интенсивные переговоры с целью прекращения войны в Иране, чтобы избежать повсеместного хаоса в регионе", - приводит его слова газета Al Ahram. По словам министра, Египет "вместе с Пакистаном и Турцией передает послания между американской и иранской сторонами".

Источник: ТАСС