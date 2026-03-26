Международные путешественники в Ханкенди - ФОТО

Международные путешественники под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур посетили город Ханкенди.

Как сообщает Trend, прибывшим в парк Победы в городе Ханкенди путешественникам была предоставлена информация о городе и парке.

Было отмечено, что парк Победы отражает боевую решимость, беспримерный героизм азербайджанского народа в борьбе за восстановление исторической справедливости и защиту своей территориальной целостности, а также грандиозную Победу, одержанную в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Путешественники сфотографировались на память перед Триумфальной аркой.

Отметим, что в состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

в 2020–2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Нынешняя поездка 16-я по счету.

Данная поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма» (black tourism), а также для ознакомления с проводимыми масштабными строительно-восстановительными работами.