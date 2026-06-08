 Захид Орудж: Подростки тратят на онлайн-игры и подписки до 70 манатов в месяц | 1news.az | Новости
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Общество

Захид Орудж: Подростки тратят на онлайн-игры и подписки до 70 манатов в месяц

Фаига Мамедова12:21 - Сегодня
Захид Орудж: Подростки тратят на онлайн-игры и подписки до 70 манатов в месяц

Зависимость от социальных сетей оказывает прямое влияние и на семейный бюджет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов парламента.

Председатель комитета отметил, что импульсивные покупки, совершаемые молодежью, - внутриигровые приобретения, потребление под влиянием рекламы инфлюенсеров, услуги по подписке - уносят значительные средства из семейного бюджета.

«Ежемесячные средние цифровые расходы молодых людей в возрастной группе 12–18 лет составляют 40–70 манатов, что равняется 6–12% среднего семейного бюджета.

Интернет-технологии способны заманивать детей в ловушку не только через социальные сети, но и множеством других способов. Такие игры, как Fortnite, Roblox, PUBG, ориентированы на миллионы детей. Механизм loot box (коробка с добычей) в играх - то есть получение приза на основе случайности - признан в таких странах, как Бельгия и Нидерланды, незаконным механизмом азартных игр», - сказал он.

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