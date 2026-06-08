В Загатале пресечена попытка нарушения государственной границы

Задержан иностранный гражданин, пытавшийся нарушить государственную границу.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Загатала» Пограничных войск ГПС, при попытке нарушения государственной границы в направлении из Азербайджанской Республики в Грузию был задержан гражданин Федеративной Республики Нигерия - Олабийи Казим Адиса, 1995 года рождения.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.