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Общество

В Загатале пресечена попытка нарушения государственной границы

Фаига Мамедова11:53 - Сегодня
В Загатале пресечена попытка нарушения государственной границы

Задержан иностранный гражданин, пытавшийся нарушить государственную границу.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Загатала» Пограничных войск ГПС, при попытке нарушения государственной границы в направлении из Азербайджанской Республики в Грузию был задержан гражданин Федеративной Республики Нигерия - Олабийи Казим Адиса, 1995 года рождения.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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