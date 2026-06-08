 «Революция фламинго»: проект семьи Трампа вызвал политический кризис в Албании и встревожил Брюссель | 1news.az | Новости
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«Революция фламинго»: проект семьи Трампа вызвал политический кризис в Албании и встревожил Брюссель

Фарида Багирова11:12 - Сегодня
«Революция фламинго»: проект семьи Трампа вызвал политический кризис в Албании и встревожил Брюссель

Массовые протесты в Албании против строительства элитного курорта, связанного с Джаредом Кушнером - зятем президента США Дональда Трампа, - перерастают в один из крупнейших политических кризисов последних лет.

Демонстрации, охватившие Тирану и другие города страны, уже получили название «Революция фламинго».

В центре конфликта - проект стоимостью от 1,4 до 1,6 млрд долларов, который планируется реализовать на острове Сазани и в районе лагуны Нарта, рядом с охраняемой природной территорией Вьоса–Нарта. Инвестором выступает компания Affinity Partners, основанная Джаредом Кушнером.

Протесты вспыхнули в конце мая, когда на участке для строительства курорта появились бетонные заборы с колючей проволокой, перекрывшие доступ к пляжу, и охрана, а тяжелая техника приступила к уничтожению сосновых лесов, чтобы расчистить подъездные пути. После протестов 30 мая власти Албании отстранили от должности начальника местной полиции и отозвали лицензии у двух частных охранных компаний, 31 мая протестующие потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы, а 3 июня полиция применила в ходе протестов водометы против протестующих.

Экологи предупреждают, что масштабная застройка может нанести ущерб одной из наиболее ценных экосистем Адриатического побережья, где обитают фламинго, морские черепахи и средиземноморские тюлени. Оппоненты проекта утверждают, что ради его реализации власти ослабили природоохранное законодательство и предоставили инвестору беспрецедентные привилегии.

Особое возмущение вызвали изменения в закон об охраняемых территориях, принятые в 2024 году. Критики считают, что именно они открыли путь для строительства в ранее неприкосновенных природных зонах. Дополнительные вопросы вызывает и статус «стратегического инвестора», предоставленный связанным с Кушнером структурам, что позволило ускорить согласование проекта и существенно сократить бюрократические процедуры.

На фоне растущего общественного давления албанская Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) подтвердила начало расследования. Детали дела пока не раскрываются, однако проверка касается как экологических аспектов проекта, так и решений властей, принятых при его согласовании.

Протестующие требуют не только отказаться от строительства в заповедной зоне, но и пересмотреть вопросы собственности на землю, конфискованную еще во времена коммунистического режима. В ряде городов акции сопровождались столкновениями с полицией, а организаторы обещают новые массовые выступления.

Премьер-министр Эди Рама продолжает защищать проект, утверждая, что он не представляет угрозы для окружающей среды и способен привлечь в страну значительные инвестиции. Он отрицает, что строительство проекта поставит под угрозу охраняемый заповедник дикой природы, а экологическая экспертиза, по его словам, еще не завершена. По его словам, критика во многом связана с участием семьи Трампа. «Если бы речь не шла о Джареде Кушнере, никого бы это не интересовало», - заявил глава правительства. 

Однако спор вокруг проекта уже вышел за пределы внутренней политики Албании. Европейская комиссия предупредила Тирану, что любые решения, противоречащие экологическим стандартам ЕС, могут осложнить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В Брюсселе напомнили, что Албания обязана привести природоохранное законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Особую обеспокоенность вызывают изменения в законе об охраняемых территориях и механизм ускоренного одобрения проектов в рамках закона о стратегических инвестициях, который, по мнению европейских чиновников, может обходить экологические гарантии.

По данным Politico, албанские власти уже сообщили Еврокомиссии, что реализация проекта временно приостановлена до завершения оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с общественностью.

Скандал вокруг курорта на Сазани все больше напоминает историю другого проекта Кушнера на Балканах - строительства комплекса на месте бывшего здания Генштаба в Белграде. Тогда инициативу поддерживали сербские власти, однако расследование прокуратуры привело к фактической заморозке проекта.

Сегодня аналогичный сценарий начинает разворачиваться в Албании, где инвестиционный проект американского миллиардера неожиданно превратился в испытание для правительства Эди Рамы и европейских амбиций страны.

Материал подготовлен на основе сообщений «КоммерсантЪ», Yeni şafak, «24 канал», Forbes

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