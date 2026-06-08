Истребители НАТО впервые уничтожили беспилотник над Латвией, воздушная тревога отменена

В Латвии отменён режим воздушной тревоги, введённый ранее из-за появления неопознанного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает латвийское СМИ LSM, ссылаясь на данные национальных вооружённых сил и союзников по НАТО.

По информации военных, системы радиолокационного наблюдения зафиксировали нарушение воздушной границы, после чего была объявлена повышенная готовность в восточных регионах страны и задействованы меры оперативного реагирования. Жителям направлялись предупреждения через систему экстренного оповещения с рекомендацией оставаться в помещениях.

В рамках реагирования на угрозу в воздух были подняты истребители НАТО, участвующие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. После визуального подтверждения цели было принято решение об уничтожении беспилотника. Это стало первым зафиксированным случаем применения силы НАТО против дрона над территорией Латвии.

Военные уточняют, что операция проводилась в соответствии с установленными протоколами безопасности, предусматривающими обязательную идентификацию объекта и оценку рисков для гражданского населения перед применением вооружения.

После ликвидации угрозы ситуация в воздушном пространстве была признана стабильной, а режим тревоги отменён. Подразделения противовоздушной обороны продолжают усиленное наблюдение за восточным направлением и работают совместно с союзниками по НАТО.

В последние месяцы страны Балтии фиксируют рост числа инцидентов с беспилотниками, что приводит к усилению мер безопасности и регулярному привлечению сил воздушного патрулирования НАТО для защиты воздушных границ региона.