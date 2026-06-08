Международная дипломатия на Южном Кавказе всегда напоминала ювелирную работу, где любое неосторожное движение, предвзятый жест или публичная демонстрация симпатий способны мгновенно нарушить хрупкое равновесие.

Этот регион, исторически находящийся на стыке интересов крупных мировых держав, крайне чувствителен к внешнему вмешательству, особенно когда речь идет о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В последние годы, когда контуры долгожданного и прочного мира начали обретать реальные очертания, от посредников и глобальных игроков требовался максимальный уровень ответственности, беспристрастности и стратегической выверенности. Любые шаги, предпринимаемые ведущими мировыми столицами, должны быть направлены исключительно на содействие диалогу, а не на создание новых разделительных линий или поощрение реваншистских настроений. Однако политическая практика показывает, что далеко не все высокопоставленные представители ключевых мировых держав способны выдерживать этот жесткий стандарт нейтральности, поддаваясь сиюминутному давлению внутренних политических факторов и лоббистских групп.

Наглядным и весьма тревожным сигналом для региональной безопасности стала демонстрация военной техники на недавнем параде в Ереване по случаю Дня Республики 28 мая. Появление в парадных расчетах образцов американского вооружения и военной техники зафиксировало глубокие изменения в характере взаимодействия между Арменией и Соединенными Штатами. Этот шаг сложно расценить иначе, как прямую демонстрацию растущего военно-политического присутствия Вашингтона на Южном Кавказе. Подобная демонстративная накачка одной из сторон конфликта современными средствами ведения войны вызывает закономерные вопросы о подлинных целях американской стратегии в регионе. Вместо того чтобы стимулировать Ереван к скорейшему завершению мирного процесса и демилитаризации повестки дня, внешние поставки оружия создают опасную иллюзию силовой поддержки. Для США, как для мировой супердержавы, критически важно осознавать масштабы своей ответственности и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать новый виток эскалации или нарушить сложившийся баланс сил, который с таким трудом был достигнут в регионе.

Этот опасный крен в сторону однобокой поддержки Армении проявляется не только в военно-технической сфере, но и на высшем дипломатическом уровне. Весьма показательным в этом контексте стал недавний визит государственного секретаря США Марко Рубио в Ереван.

Визит Рубио в Ереван, ставший первым визитом главы Госдепартамента в Армению за долгие годы, позиционировался американской стороной как «транзитная остановка» на пути из Индии. Буквально за полтора часа в аэропорту «Звартноц» был подписан внушительный пакет документов, включая Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и промежуточные соглашения по проекту транспортного коридора TRIPP.

Однако в Баку Рубио так и не прилетел. Возникает резонный вопрос: насколько подобный подход можно назвать взвешенным и профессиональным?

Любой опытный дипломат понимает, что решение проигнорировать Азербайджан - ключевого экономического и логистического локомотива региона, инициатора глобальных энергетических и транспортных проектов (включая Средний коридор) - это демонстративное политическое упущение. Настоящая дипломатия подразумевает прямой диалог со всеми ключевыми игроками, а не кулуарные соглашения за спиной у соседа. Подобный шаг выглядит откровенно асимметричным и вызывает серьезные сомнения в декларируемой Вашингтоном роли честного и непредвзятого «брокера» в армяно-азербайджанском урегулировании. Трудно говорить о сбалансированном подходе и уважении к международному праву, когда руководитель дипломатии сверхдержавы демонстративно изолирует одну из ключевых столиц региона, от позиции которой напрямую зависит архитектура безопасности на Южном Кавказе.

Корни столь очевидной предвзятости американского госсекретаря лежат в плоскости внутриполитической кухни Вашингтона и многолетней зависимости определенных кругов от этнического лобби.

Стоит отметить, что на протяжении своей многолетней карьеры в Сенате Марко Рубио традиционно поддерживал тесные рабочие связи с законодателями, ориентированными на проармянский электорат, включая экс-сенатора Боба Менендеса. Несмотря на принадлежность к разным политическим лагерям (Рубио - республиканец, Менендес - демократ), их позиции по Южному Кавказу практически всегда совпадали в рамках совместной работы в Комитете по международным отношениям. До своего назначения в администрацию Дональда Трампа Рубио неоднократно солидаризировался с повесткой армянских лоббистских организаций, таких как ANCA. Это выражалось в регулярном соавторстве писем, критических заявлений и законодательных инициатив в отношении Азербайджана.

Сегодня, когда он занял пост шефа американской внешнеполитической службы, эта многолетняя законотворческая предыстория и обязательства перед определенными группами избирателей внутри США продолжают оказывать заметное влияние на его подходы. Подобная инерция прошлой лоббистской повестки существенно осложняет для руководителя Госдепартамента переход к более объективному, прагматичному и сбалансированному восприятию новых геополитических реалий на Южном Кавказе.

Примечательно, что деструктивная и однобокая линия государственного секретаря вступает в явное противоречие с практикой других ключевых фигур из ближайшего окружения президента Трампа, а также ведущих европейских лидеров.

Совершенно иной, зрелый подход к региональной дипломатии демонстрирует вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. В ходе своего визита на Южный Кавказ он четко придерживался принципа паритета, посетив как Ереван, так и Баку, что позволило американской стороне составить объективную картину происходящего и выслушать аргументы обеих сторон. Аналогичную стратегическую дальновидность демонстрируют и европейские партнеры. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чья страна играет весомую роль в энергетической безопасности Европы, в своих региональных контактах неизменно соблюдает строгий баланс между Азербайджаном и Арменией. Даже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, известная своей жесткой внешнеполитической риторикой, при посещении Еревана сочла необходимым совершить полноценный визит в Баку, понимая, что без диалога с Азербайджаном любые мирные инициативы теряют смысл. На этом фоне изоляционистская позиция Марко Рубио выглядит очевидным дипломатическим анахронизмом.

Более того, подобное поведение государственного секретаря идет вразрез с глобальной стратегической линией самого президента Дональда Трампа. Белый дом неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в скорейшем закрытии застарелых конфликтов по всему миру на основе прагматизма и уважения к суверенным реалиям. Трамп в рамках своего президентства внес существенный личный вклад в дело укрепления стабильности между Азербайджаном и Арменией, ориентируя американскую дипломатию на поддержку прямых двусторонних переговоров без внешнего давления и искусственных геополитических надстроек. Прагматичный подход американского лидера всегда базировался на признании Азербайджана как надежного и экономически независимого партнера, играющего ключевую роль в транзитных и энергетических проектах Евразии. Действия же Рубио, продиктованные идеологическими догмами лоббистов, фактически девальвируют эти усилия президента, внося сумбур и непредсказуемость в американскую внешнюю политику на южно-кавказском направлении.

В сложившихся условиях Соединенным Штатам необходимо кардинально переосмыслить свои подходы к выстраиванию отношений с государствами Южного Кавказа. Статус супердержавы налагает на Вашингтон обязательства особой аккуратности, сдержанности и щепетильности в публичном выражении своих симпатий и антипатий. Мировая политика не терпит легкомыслия, и любой перекос в сторону потакания интересам одной из сторон неизбежно ведет к утрате доверия и разрушению посреднического статуса. Чтобы оставаться дееспособным и уважаемым участником международных процессов, американская администрация должна жестко пресекать попытки отдельных чиновников использовать государственные институты для удовлетворения запросов этнических группировок. Только возвращение к строгому балансу, равноудаленности и прагматичному учету интересов всех государств региона позволит США внести реальный, а не декларативный вклад в построение прочной системы безопасности на Южном Кавказе.