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Общество

Названы самые популярные интернет-платформы у детей в Азербайджане

Фаига Мамедова12:49 - Сегодня
Названы самые популярные интернет-платформы у детей в Азербайджане

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в декабре 2025 года среди 1100 респондентов, 87,3% населения Азербайджана поддерживают предложение о регулировании использования социальных сетей детьми младше 16 лет.

При этом 11,1% опрошенных не согласны с данным предложением, а 1,6% затруднились выразить свое мнение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов парламента.

Председатель комитета отметил, что предложения по регулированию использования соцсетей детьми исходят от самого населения и являются социальным заказом.

«Среди граждан, имеющих детей школьного возраста, предложение положительно оценивают 90,5%. Сравнительно критический подход прослеживается в ответах молодежи и лиц с высшим образованием.

Несмотря на то, что значительная часть родителей считает социальные сети вредными для детей, в списке платформ, которыми чаще всего пользуются дети школьного возраста, лидируют YouTube (69,1%), WhatsApp (47,9%) и TikTok (33,0%)», - резюмировал он.

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