Партия Царукяна не проходит в парламент Армении

Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не проходит в парламент Армении, поскольку, согласно обновленным предварительным данным ЦИК, она получила 3,996% голосов избирателей на выборах 7 июня.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян.

Он отметил, что данные подверглись небольшой корректировке, поскольку ранее они не включали результатов электронного голосования.

"Партия "Процветающая Армения" получила 3,996% голосов избирателей, или 58 378", - сказал он. Проходной порог в парламент для партий составляет 4%.