Профицит госбюджета Азербайджана за 5 месяцев достиг почти 3 млрд манатов

Органы казначейства Азербайджана в январе-мае 2026 года исполнили более 501 тыс. платежных поручений, что на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов, за 5 месяцев доходы сводного бюджета составили 19 млрд 865,3 млн манатов, расходы - 15 млрд 611,5 млн манатов.

В том числе доходы государственного бюджета составили 16 млрд 365,7 млн манатов (на 4,5% меньше, чем год назад, но на 1,6% больше прогноза), а расходы - 13 млрд 375,2 млн манатов (на 2,3% меньше в годовом сравнении и на 3,4% меньше прогноза).

В итоге в сводном бюджете образовался профицит в размере 4 млрд 253,8 млн манатов, а в государственном бюджете - 2 млрд 990,5 млн манатов (-13,2%).

За отчетный период структура поступлений в бюджетные доходы выглядела следующим образом: Государственная налоговая служба - 7 млрд 825,3 млн манатов (на 0,2% меньше в годовом сравнении, но на 1,7% больше прогноза); Государственный таможенный комитет - 2 млрд 534 млн манатов (на 2,1% меньше, чем год назад, но на 0,4% больше прогноза); Государственная служба по вопросам имущества - 22,2 млн манатов (+23,3% в годовом сравнении, и на 13,3% больше прогноза); трансферт из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) - 5 млрд 350 млн манатов (100% выполнение прогноза); поступления от платных услуг бюджетных организаций - 281,8 млн манатов (на 29,3% меньше, чем год назад, и на 27,2% меньше прогноза); прочие поступления - 352,4 млн манатов (на 38,2% меньше в годовом сравнении, но в 2,8 раза больше прогноза).