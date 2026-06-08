 В TƏBİB рассказали о состоянии 21-летнего юноши, пострадавшего от угарного газа в Баку - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В TƏBİB рассказали о состоянии 21-летнего юноши, пострадавшего от угарного газа в Баку - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:37 - Сегодня
В TƏBİB рассказали о состоянии 21-летнего юноши, пострадавшего от угарного газа в Баку - ОБНОВЛЕНО

Вчера около 16:40 из Насиминского района, с территории улицы 20 Января, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с отравлением угарным газом.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что с места происшествия в отделение токсикологии Клинического медицинского центра был госпитализирован один человек - мужчина 2005 года рождения: «Ему был поставлен диагноз «токсическое действие угарного газа» и оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается в отделении токсикологии, состояние оценивается как стабильное».

Было подчеркнуто, что на месте происшествия была зафиксирована доврачебная смерть двух человек (мужского пола).

12:17

В Баку в квартире отец и его 13-летний сын насмерть отравились угарным газом, еще один ребенок получил отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, 7 июня около 17:00 в квартире на улице 20 Января проживавшие там Абульфаз Абыев, 1974 года рождения, и его сын Кямран, 2013 года рождения, скончались в результате отравления угарным газом.

Другой ребенок в семье, Нурлан, 2005 года рождения, был доставлен в больницу с признаками отравления. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.

По факту в прокуратуре Насиминского района проводится расследование.

10:50

В Баку отец и сын насмерть отравились угарным газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел 7 июня в одной из квартир на улице 20 Января в Насиминском районе.

По предварительным данным, были обнаружены тела 13-летнего К.Абыева и его отца Э.Абыева. Сообщается, что они скончались в ванной комнате в результате отравления угарным газом.

По факту в прокуратуре Насиминского района проводится расследование.

По имеющейся информации, К.Абыев учился в 7-м классе полной средней школы №247 Насиминского района.

Сообщение о его гибели было опубликовано на странице учебного заведения в социальных сетях.

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