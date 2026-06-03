Трамп считает, что без него «больше не было бы никакого Израиля»
Президент США Дональд Трамп заявил, что своим решением начать военную операцию против Ирана он спас Израиль от потенциального уничтожения.
«Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», - сказал Трамп в интервью газете New York Post.
Он добавил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. Трамп отверг предположения о том, что США были втянуты этот конфликт Израилем.
«Именно я начал это. И я начал это, потому что мы не можем позволить им (Ирану – ред.) обладать ядерным оружием», - заявил Трамп.
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