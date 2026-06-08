Никол Пашинян: Трехглавая партия войны разгромлена 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил армянский народ с победой на парламентских выборах 7 июня 2026 года.

Пашинян говорил об этом в своем выступлении во время обсуждения годового отчета о выполнении государственного бюджета на 2025 год в парламенте.

«Народ Армении встал на защиту государства, на защиту независимости, на защиту будущего, на защиту мира, на защиту Республики Армения. И я должен отметить, что трехглавая партия войны (имеются в виду блоки «Сильная Армения», «Армения» и партия «Процветающая Армения») разгромлена. Это важный, но не окончательный результат, потому что я считаю, что народ ясно выразил свою волю в том, что трехглавая партия войны и сопровождающая ее преступная олигархическая система должны быть искоренены в Республике Армения, и, конечно же, это будет одной из важнейших задач политического большинства и правительства, которую мы должны реализовать без промедления и очень решительными и четкими шагами», - сказал он.

По его словам, у партии «Гражданский договор» будет парламентская власть: «Большинство сформирует правительство, и в ближайшие месяцы у нас будет возможность обсудить этот вопрос».

По предварительным результатам парламентских выборов в Армении в парламент проходят 4 политические силы: партия «Гражданский договор» с 727 160 голосами, или 49,81%, блок «Сильная Армения» с 340 062 голосами, или 23,29%, блок «Армения» с 145 097 голосами, или 9,94%, и партия «Процветающая Армения» с 58 368 голосами, или 4%.

Источник: Armenpress