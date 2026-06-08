Пашинян получит право сформировать правительство - ИНФОГРАФИКА

Ранее центральная избирательная комиссия Армении обработала данные со всех 2005 избирательных участков и представила предварительные итоги внеочередных парламентских выборов.

Согласно опубликованным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей.

На втором месте расположился блок «Сильная Армения», набравший 23,29% голосов. Блок «Армения» получил 9,94%. Партия «Процветающая Армения» набрала 4% голосов.

Общее число граждан, принявших участие в голосовании, составило 1 476 916 человек.

Несмотря на то, что «Гражданский договор» не преодолел отметку в 52%, необходимую для формирования устойчивого парламентского большинства, действующий Избирательный кодекс Армении предусматривает специальный механизм. Если партия-победитель получает относительное большинство голосов, но менее 52% мест в парламенте, ей предоставляются дополнительные мандаты, обеспечивающие не менее 52% депутатских мест.

Таким образом, согласно предварительным итогам, партия Никола Пашиняна сохраняет возможность самостоятельно сформировать правительство.

При этом в соответствии с избирательным законодательством Армении, партии и блоки, не преодолевшие 4%-й проходной барьер, будут исключены из дальнейшего распределения голосов, а их результаты признаны недействительными. После этого процентные показатели политических сил, прошедших в парламент, будут пересчитаны исходя из числа действительных голосов.

Таким образом, итоговые доли мандатов партий, преодолевших барьер, могут быть скорректированы после перераспределения голосов.

Напомним, что парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В них приняли участие 16 партий и два политических блока.