Пашинян заявил, что его партия получит парламентское большинство и сформирует кабмин

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам выборов правящий "Гражданский договор" составит парламентское большинство и сформирует правительство.

Об этом он заявил в парламенте, куда пришел на обсуждение бюджета за 2025 год.

"В ближайшие месяцы будет возможность обсудить эту тему", — сказал он.

По его оценке, 7 июня армянский народ своим голосованием встал на защиту государства, независимости и мира. Он утверждает, что выборы стали "разгромом трехглавой партии войны".

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии партия "Гражданский договор" набрала 49,81% (727 160); блок "Сильная Армения" — 23,29% (340 062); блок "Армения" — 9,94% (145 097); партия "Процветающая Армения" — 4% (58 368).

Общее число проголосовавших — 1 476 916.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. В них участвовали 16 партий и два блока.

Источник: Sputnik Армения