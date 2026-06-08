Пашинян: Армения вскоре намерена институционализировать мир с Азербайджаном и ратифицировать TRIPP

Армения в ближайшее время намерена институционализировать мирное соглашение с Азербайджаном.

Об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам во время обсуждения отчета о деятельности Комиссии по предотвращению коррупции за 2025 год заявил 8 июня премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы будем проводить работу в этом направлении», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что в ближайшее время должен начаться процесс ратификации TRIPP: «Важно зафиксировать, что это действительно проект, меняющий ситуацию, поскольку Армения превращается в перекресток мира».

Источник: news.am