Частную клинику в Баку могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч манатов

Некоторое время назад распространилась информация о том, что клиника General Hospital выдала гражданину поддельную медицинскую справку.

После предания данного факта огласке Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения начал расследование в этом частном медицинском учреждении.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, в ЦАЭ заявили, что в мае текущего года в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» была проведена внеплановая (внеочередная) проверка в частном медицинском учреждении General Hospital, принадлежащем ООО SEYMUR-M и расположенном по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Гарачухур, улица Рафига Алыджанова, 1/9.

«Выявленный в ходе служебной проверки факт административного проступка был официально задокументирован. В связи с осуществлением текущей практической частной медицинской деятельности без лицензии был составлен протокол об административном проступке по статье 210.1 Кодекса об административных проступках АР, который направлен для дальнейшего рассмотрения», - отмечается в ответе ведомства.

Добавим, что, согласно упомянутой статье, за данное правонарушение физические лица штрафуются на сумму от двух тысяч до трех тысяч манатов, должностные лица - от пяти тысяч до десяти тысяч манатов, юридические лица - от двадцати тысяч до тридцати тысяч манатов.