Спасатели МЧС эвакуировали 9 жителей с затопленных домов — ВИДЕО

Из‑за сильных дождей жители частных домов в Бинагадинском и Сураханском районах столицы оказались в трудной ситуации.

Информация об этом поступила на горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ответ на обращения в пострадавшие районы были направлены силы Специальной службы спасения при повышенном риске МЧС. В результате проведённых мероприятий 9 человек, включая 4 ребёнка, были эвакуированы, а также приняты другие меры для обеспечения их безопасности.