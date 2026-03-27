КСИР готовит ответ на удары по иранским заводам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности нанести удары по промышленным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки на иранские заводы.

Об этом агентство IRNA сообщает со ссылкой на пресс‑службу организации.

«Несмотря на предупреждения и напоминания о необходимости избегать нападений на иранские предприятия, США и Израиль сегодня совершили несколько нападений на иранские промышленные центры», - говорится в заявлении.

КСИР предупредил сотрудников предприятий региона, имеющих американских акционеров, а также объектов тяжёлой промышленности, связанных с Израилем, о необходимости покинуть рабочие места, чтобы избежать угрозы жизни.